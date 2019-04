Waiblingen/Stuttgart Verbrechen aufklären dank digitaler Spuren

Im Juni 1892 begann die erste Revolution der Kriminalistik. Ein grauenhafter Doppelmord sorgte in Argentinien für Entsetzen. Ein sechsjähriger Junge und seine Schwester, vier, waren brutal umgebracht worden, die Mutter der beiden überlebte mit Würgemalen und beschuldigte den Nachbarn der Tat; doch der leugnete heftig.

Ein Ermittler fand einen Flecken getrockneten Blutes am Tatort: Der Tropfen hatte einen Fingerabdruck konserviert. Das Rillenmuster stimmte exakt überein mit dem an der Hand der Mutter. Konfrontiert mit diesem Indiz, gestand die Frau den Mord an ihren eigenen Kindern.

Heute „lernt den Umgang mit dem Rußpinsel jeder in der Ausbildung“, sagt Sandro Pittelkow – wie trage ich Pulver auf zur Sicherung von Fingerabdrücken?

Im September 1976 wurde an der Autobahn bei Bad Hersfeld die Leiche einer 15-Jährigen gefunden. Ein Sexualverbrechen. 400 Männer wurden überprüft – vergeblich. Der Fall wanderte ungelöst zu den Akten; bis im Jahr 2002 die Polizei dank verfeinerter Technik Spermaspuren an der Kleidung des Opfers nachweisen konnte. Das DNA-Muster, das sich daraus destillieren ließ, stimmte überein mit der Speichelprobe eines Verdächtigen. Der genetische Fingerabdruck: die zweite Revolution.

Digitale Fingerabdrücke aus einem Wust von Daten zu bergen: Das sei der dritte „Meilenstein“, sagt Sandro Pittelkow.

Stellen wir uns vor, ein Mann sei erschossen worden in seiner Wohnung. Wann ist es geschehen? Die Ermittlung des genauen Tatzeitpunkts ist von immenser Bedeutung.

Das Opfer trug eine Smartwatch. Sie misst alle zehn Sekunden den Puls. Die Daten lassen sich nachträglich auslesen. Und siehe: Um 22.11 Uhr begann der Puls plötzlich zu rasen – der Mörder trat dem Manne gegenüber – und sackte eine Minute später in sich zusammen – die Kugel traf.

Und wenn er keine Smartwatch trug? Studieren wir die Fahrdaten des Staubsauger-Roboters: In der Tatnacht ist das Maschinchen bis 22.12 Uhr munter durch den Raum geschnurrt; danach hat es eine Fläche mitten im Zimmer ein ums andere Mal umfahren. Ab diesem Zeitpunkt bildete der am Boden liegende Leib ein Hindernis.

Die Daten aus einer automatischen Schließanlage berichten, wann ein Einbrecher ein Haus betrat. Die Daten aus einem Bluetooth-Lautsprecher plaudern aus, wann ein Bewohner daheim war – er hat nämlich gefragt: „Alexa, wie wird das Wetter?“ Die Daten aus dem Navi künden vom Weg des Fahrers. Die Daten aus dem Airbag-Steuergerät verraten, wie schnell der Unfallwagen unterwegs war zum Zeitpunkt des Aufpralls. Selbst „der Kühlschrank“, sagt Sandro Pittelkow, „kann zum Spurenträger werden“, wenn er ans Smart-Home-Netzwerk angeschlossen ist. Die Geschichten zu verstehen, die der Datensalat erzählt: Das ist eine polizeiliche Schlüsselaufgabe im 21. Jahrhundert.

Bewegungsprofil: Der Mordfall Katharina K.

Im November 2017 verschwand die 22-jährige Backnangerin Katharina K. Tage später entdeckte ein Schrebergartenbesitzer in Asperg ihre verkohlte Leiche . Bald fiel der Verdacht auf ihren früheren Lebensgefährten Daniel E., doch der wollte nicht gestehen. Egal. Beamte der Kripo Waiblingen wussten auch so fast minutengenau, wann er wo gewesen war in der Tatnacht und den Tagen darauf. Daniel E. nämlich hatte auf dem Handy eine Bewegung-App aktiviert, die seine Standorte aufzeichnete.

Das I-Phone speicherte Anlaufstellen, die er mehrmals ansteuerte, als „wichtige Orte“ mit den Uhrzeiten seiner Besuche. Der GPS-Tracker in einem Mercedes-SUV, den der Angeklagte geleast hatte, verfeinerte das Bewegungsprofil, das Navigationsgerät im VW des Täters rundete das Bild ab, DNA-Spuren und Zeugenaussagen vervollständigten das Puzzle: Daniel E. wurde zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt.

Die Verwandlung: Wunder der Technik

Einbruch in eine Lagerhalle: Eine 10-Euro-Überwachungs-Webcam hat ein Bild gemacht – leider von lausiger Qualität. Zu sehen ist ein Lkw, ein schwarzer Umriss im Dunkel. Grell überbelichtet und deshalb komplett weiß: das Nummernschild. Kein Buchstabe ist zu sehen und keine Zahl. Bis der Bildbearbeiter beim LKA rangeht: Danach ist nicht nur das Kennzeichen lesbar, sondern auch die Aufschrift der Lkw-Plane – und im Hintergrund zeichnen sich die Konturen eines zweiten Lastwagens ab.

Wenn bei einem abgehörten Telefonat nur Satzbruchstücke verständlich sind, weil aus dem Radio Celine Dion überlaut einen unerträglichen Schmachtfetzen kräht, beugen sich die Techniker über die Audiodatei – danach klingt es, als hätten sie die Musik „rausradiert“ sagt Pittelkow. Die Plauderei der beiden Drogenhändler aber lässt sich Wort für Wort belauschen. Manchmal fragt Pittelkow seine Leute: „Wie macht ihr das? Ist echt verrückt.“

Ein Handy ist sieben Tage lang in Salzwasser gelegen, es hat längst begonnen, „auszublühen“, wie der Fachmann das nennt: Kristalle und Salzkrusten haben sich gebildet. Ein Techniker birgt den Speicherchip, gut einen Daumennagel groß, aus dem Gehäuse und macht die Daten lesbar: Adressbücher, GPS-Koordinaten, Mail-Korrespondenzen.

Feuer in einem Mehrfamilienhaus: Polizeitechniker röntgen den Brandschutt und entdecken inmitten des verkohlten Infernos einen WLAN-Router. Komplett zerschmolzen sieht er aus, wie im Fluss erstarrter Lavabrei, ein unförmiger Plastikklumpen. Der Chip aber lässt sich „herausarbeiten“. Und gibt Schlüsselinformationen preis.

In der Inspektion Digitale Spuren arbeiten etwa 40 Leute. Zum Beispiel Bernd Vogel, IT-Forensiker: Da sitzt er vor seiner „Rebox-Station“ zum Entlöten eines Chips – die Maschine muss dem Hirn eines irren Science-Fiction-Professors entsprungen sein; Lampen, Schienen, Greifarme, Mikroskop, Kamera, Bildschirm. Daneben aber hantiert Vogel auch mit Handwerkszeug, das aussieht wie ... ausgeliehen bei Dr. med. Dent! Vogel lacht. „Ja, das sind tatsächlich Zahnarztinstrumente.“

Hier arbeiten hoch spezialisierte Polizisten; Informatiker; Mathematiker; Elektro-Ingenieure. Wenn sie ein Navigationsgerät auslesen, erscheinen auf dem Bildschirm zunächst nur Zahlenkolonnen aus Nullen und Einsen. Sie lassen sich umrechnen in seltsame, würfelartige, in verschiedensten Farben schillernde Gebilde; der Könner erkennt darin Muster – und rekonstruiert den Fahrtweg, der den Täter überführt. Wie geht das? Pittelkow winkt ab: „Ich versteh’s auch nicht.“ Es ist wie in jenem alten Film: Die Blues Brothers sagten, sie könnten „Ziegenpisse in Benzin verwandeln“.

Gesundheits-App: Der Mordfall Maria L.

Am Morgen des 16. Oktobers 2016 fand eine Joggerin an der Dreisam die getötete Freiburger Studentin Maria L. Die 19-Jährige war Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Er gestand – und behauptete, er habe im Affekt gehandelt, es sei über ihn gekommen; ein kurzer Moment der Enthemmung.

Sein Smartphone aber wurde zum Zeugen der Anklage. Auf dem Gerät fand sich eine Gesundheits-App. Sie speichert, wie viele Schritte der Nutzer geht und wie viele Höhenmeter er dabei überwindet. Um 2.55 Uhr in der Tatnacht registrierte die App, dass der Angeklagte einige Meter hinabstieg – offenbar riss er genau in diesem Moment die Radfahrerin eine Böschung hinunter zum Fluss Dreisam. Danach: ganz lange nichts. Bis die App um 4.15 Uhr den nächsten Höhenausschlag verzeichnete: Erst 80 Minuten später stieg der Mann die Böschung wieder hoch, fast anderthalb Stunden hatte die Tat gedauert. Ein kurzer Ausraster im Affekt? Wohl kaum.

Eine Überwachungskamera verriet, dass der Mann zuvor in jener Nacht schon eine andere Frau belästigt hatte; auch die Daten des Handys von Maria L. ließen sich auslesen, obwohl das Gerät stundenlang im Wasser gelegen war; DNA-Spuren, Zeugenaussagen, gerichtsmedizinische Befunde taten ein Übriges: Am Ende war die Rekonstruktion nahezu lückenlos. Das Gericht verurteilte den Mörder zu lebenslanger Haft.

Es fängt erst an: Ein paar Sätze zum Fortschritt

Sandro Pittelkow erinnert sich noch gut an sein altes Handy: ein Nokia 3310. Tolles Ding – es hatte ein Megabyte Speicher, mit anderen Worten, eine Million Byte!

Heute hat Pittelkow ein anderes Gerät: 1000 Gigabyte Speicher. Es ist, als trüge er eine Million alte Nokias in der Tasche.

Und wenn in nicht allzu ferner Zeit ein Pkw autonom fahren, das Internet der Dinge allüberall eine Selbstverständlichkeit, ein Gerät ohne Chip die Ausnahme und die Vernetzung von allem mit allem die Regel sein wird, dann mag Pittelkow an sein Handy aus dem Jahr 2019 mit derselben milde spöttischen Nostalgie zurückdenken, die er heute dem Nokia 3310 gönnt.

Digitale Spuren? Die dritte Revolution beginnt gerade erst.