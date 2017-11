Waiblingen.

Zwei Asylbewerber zeigten am Dienstagabend gegen 23 Uhr eine Körperverletzung bei der Polizei an.



Demnach wurden die beiden 19 und 24-jährigen Männer vor dem Rewe in der Lange Straße von einer Personengruppe körperlich angegangen und verletzt. Bei der Auseinandersetzung, bei der auch Gegenstände oder Waffen zum Einsatz gekommen sein sollen, wurde der 19-Jährige leicht am Kopf verletzt. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich.



Hintergrund der Auseinandersetzung könnten anhaltende Streitigkeiten innerhalb des Asylbewerberheims Am Kätzenbach sein, die bereits vor einer Woche in einer Auseinandersetzung gipfelten. Die Ermittlungen zum Vorfall und den anhaltenden Streitigkeiten dauern an.