Waiblingen Tafelladen öffnet in neuen Räumen wieder

Allerdings werden die Lebensmittel nicht, wie gewohnt, in den Räumlichkeiten der Fronackerstraße verkauft. So lange die Schulen geschlossen sind und die Beschränkungen der Coronaverordnung des Landes gelten, findet der Verkauf vorübergehend in der Turnhalle 3 des Staufer-Schulzentrums in der Mayenner Straße 30/2 statt.

In der Turnhalle gäbe es nach Angaben der Stadt insgesamt mehr Platz, um den derzeit notwendigen Abstand zwischen Personal und Kunden - und auch zwischen den Kunden untereinander - einzuhalten. Zudem wird es einen separaten Eingang und Ausgang geben.