Waiblingen Tag der offenen Tür im Berufsbildungswerk

Konzentriert sitzt Sandro Di Stefano über ein Tablet gebeugt an seinem Tisch im Klassenzimmer der Sonderberufsschule. Er hat eine App geöffnet, mit der er durch Dreisatzrechnungen die richtigen Mischverhältnisse für Lackierungen berechnen kann; denn der 21-Jährige befindet sich im dritten Ausbildungsjahr zum Kfz-Lackierer. „Das ist mein Traumberuf. Ich interessiere mich für Autos und mag Farben“, sagt Sandro und tippt sein Ergebnis in das dafür vorgesehene Feld. Sofort gibt ihm die Lern-App Rückmeldung: Die Lösung ist richtig.

Mit Lern-Apps auf dem Tablet macht das Üben mehr Spaß

Seit zwei Jahren werden Tablets im Unterricht eingesetzt. Nicht nur beim Rechnen sind sie eine große Hilfe. Auch kreative Aufgaben können mit den kleinen Computern gelöst oder Lernvideos angeschaut werden. „Mir macht das Lernen mit den Tablets mehr Spaß, auch wenn es am Anfang etwas ungewohnt war“, erzählt Sandro. Das Beste: Er und seine Mitschüler können die Lernprogramme auch zu Hause nutzen, denn die Apps stehen zum Download zur Verfügung.

Auch der Gang durch das Berufsbildungswerk (BBW) am Tag der offenen Tür kann an diesem Sonntag mit Hilfe einer App gestaltet werden: „Actionbound – eine digitale Schnitzeljagd“. Beim Rundgang durch das Berufsbildungswerk müssen verschiedene Räume gefunden, Fragen beantwortet und Aufgaben gelöst werden.

Der Rundgang führt die Besucher auch in die Werkstätten. Dort wartet ein ganz besonderes Highlight: das gläserne Ausbildungsfahrzeug. Seit den Sommerferien ergänzt das 20 000 Euro teure Lehrfahrzeug aus Wolfsburg, bei dem ein Großteil der Innenverkleidung entfernt wurde, die Ausbildung im Kfz-Bereich.

Gläsernes Fahrzeug hilft zu verstehen, wie Autos funktionieren

„Unsere Autos werden immer mehr mit Elektronik ausgestattet. Deshalb wurde aus dem Beruf Kfz-Mechaniker der Beruf Kfz-Mechatroniker“, erklärt Auszubildender Werner Roth. Beim gläsernen Fahrzeug kann nicht nur genau beobachtet werden, wie die Elektronik in Türen, Kofferraum und Sitz verläuft, es können auch genaueste Messungen an den Steuergeräten vorgenommen werden. Außerdem bringt das Fahrzeug eine sogenannte „Fehlerbox“ mit. Insgesamt 20 Fehler können hier per Knopfdruck aktiviert werden. Der Azubi hat dann die Aufgabe, diesen zu finden und das Fahrzeug zu reparieren.

Eine weitere Neuheit, die für Begeisterung bei den Jugendlichen sorgt, ist der 3-D-Drucker des BBW. „Die Schritte vom zweidimensionalen Zeichnen zum dreidimensionalen Zeichnen bis hin zum Druck des Körpers fördern die räumliche Vorstellungskraft der Jugendlichen. Diese ist für viele Berufe sehr wichtig“, sagt Doris Frießinger, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des BBW. Ziel aller Berufsausbildungen sei es, die Jugendlichen auf ein Leben vorzubereiten, in dem sie sich selbst zurechtfinden.

Um die Übernahmechancen der Azubis in Firmen und Betrieben zu erhöhen, soll zukünftig verstärkt auf eine enge Zusammenarbeit mit diesen gesetzt werden. Mit dem Tag der offenen Tür will das BBW Waiblingen den Auszubildenden die Möglichkeit geben, ihren Freunden und Familien zu zeigen, was sie bereits alles gelernt haben.

Aber auch Interessierte können sich über die zahlreichen angebotenen Berufsausbildungen informieren. Dabei wird deutlich: Vom Gärtner über den Tischler bis hin zur Modenäherin – hier ist für jeden das Richtige dabei.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie vom Tag der offenen Tür im Berufsbildungswerk Waiblingen.

In Zahlen