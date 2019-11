Der Regen wird mal stärker, lässt auch wieder nach, richtig weg ist er nie, doch das Tröpfelwetter schreckt die Besucher nicht ab. Mit abwechselnd auf- und zugeklappten Regenschirmen schieben sie sich durch die vollen Gassen, machen halt an Buden und legen Abstecher ins Warme ein - zur Modellausstellung, zum Kunsthandwerksmarkt und in die geöffneten Geschäfte. Martinimarktbesucher ziehen auch auf regennassen Gassen ihre Runden. "Einkaufen beim verkaufsoffenen Sonntag, stöbern auf dem Krämermarkt und Kulinarisches genießen!" So lautete das Motto beim Martini-Markt am Sonntag (03.11.2019) in der Waiblinger Innenstadt. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.