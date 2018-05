Waiblingen Tegut-Filiale öffnet in der Fronackerstraße

Waiblingen.

In der Waiblinger Innenstadtlage war er lang ersehnt: An diesem Donnerstag eröffnet pünktlich um sieben Uhr der Tegut-Supermarkt an der Fronackerstraße. Auf 1200 Quadratmetern bietet der Supermarkt frische Lebensmittel, Getränke, Drogerieartikel sowie Zeitungen und Zeitschriften. Bio-Produkte sind in allen Warenbereichen vertreten. Punkten will der Markt auch mit regionalen Produkten und Mitarbeitern aus der Region. Bier und Wein stammen aus der Umgebung, Destillate aus dem Schwarzwald. Das Team im neuen Markt kommt nach Angaben Teguts zu mehr als 80 Prozent aus Waiblingen und Umgebung.