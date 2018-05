Waiblingen Temposünder fuhr fast 60 km/h zu schnell

Waiblingen.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Montag (07.05.) hat die Polizei einen Autofahrer erwischt, der fast 60 km/h zu schnell unterwegs war. Der Mann war statt der erlaubten 70 km/h mit 128 km/h kontrolliert. Auf ihn kommen ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot hinzu.