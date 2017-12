Waiblingen Theodor-Kaiser-Straße: Wieder Ärger wegen Parkplätzen

Zugeparkte Einfahrten, über Wochen abgestellte Autos mit auswärtigen Kennzeichen und keine freien Parkplätze. So beschreibt die Anwohnerin Manuela Lotterer die Parksituation in der Theodor-Kaiser-Straße. „Das Parken für uns Anwohner hier ist katastrophal“, sagt sie. Von morgens 7 Uhr bis abends 20 Uhr parkten vor allem Auswärtige, die in der Innenstadt arbeiteten oder einkaufen wollten, auf den Flächen ohne Parkbegrenzung (siehe Infobox). Dies schreibt Lotterer in einer E-Mail an die Stadtverwaltung. Sehr häufig würden auch während der Urlaubszeit Autos auf den freien Parkflächen abgestellt – und zwar von Auswärtigen, aber auch von Nachbarn, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite wohnen, wo das Parken begrenzt ist.

Parkregelung wie in der Fuggerstraße gefordert

Lotterer fordert die Verwaltung in ihrem Schreiben auf, in der Theodor-Kaiser-Straße eine Parkregelung nach dem Vorbild der Fuggerstraße zu erlassen. Seit Mitte Juli dürfen dort nur noch Anwohner mit Parkausweis parken. Dort hatte die neue Regelung bei manchen für Unmut gesorgt, insbesondere bei Patienten eines Lymphdrainage-Therapiezentrums. In der Theodor-Kaiser-Straße aber wäre eine solche Regelung laut Lotterer höchst willkommen.

Oberbürgermeister Hesky: Keine besondere Situation

Bei der Stadt Waiblingen hat sich OB Andreas Hesky persönlich der Sache angenommen. In einer Mail an die Anwohnerin schreibt er, die „Auslastung der Parkflächen“ an der Theodor-Kaiser-Straße sei zu unterschiedlichen Tageszeiten von der Straßenverkehrsbehörde überprüft worden. Dabei sei zwar festgestellt worden, dass dort „zu bestimmten Zeiten ein hoher Parkdruck herrscht, jedoch in der Regel im weiteren Straßenverlauf freie Parkflächen zur Verfügung stehen“.

Will heißen: Ein Stück weiter sei so gut wie immer ein Parkplatz zu finden. Auf Anfrage unserer Zeitung fügt Hesky hinzu: „Die Situation entspricht der anderer Wohnstraßen in Innenstadtnähe.“ Kein akuter Handlungsbedarf also: Das beschriebene Parkchaos habe die Straßenverkehrsbehörde jedenfalls nicht bestätigen können, weshalb auch keine grundsätzliche Änderung der Parkregelung notwendig sei.

Lotterer: Die Stadt muss Anwohner entlasten

Lotterer will das so nicht hinnehmen. Sie könne sich „absolut nicht vorstellen“, dass die Straßenverkehrsbehörde die Situation in der Theodor-Kaiser-Straße mehrmals überprüft habe, schreibt sie in ihrer Antwort an die Stadtverwaltung. Für sie ist klar: Die Stadt muss etwas tun, um die Anwohner zu entlasten.

Parken erlaubt Parken ist in der Theodor-Kaiser-Straße grundsätzlich erlaubt – allerdings bereits jetzt mit Einschränkungen. Auf einer Straßenseite ist das Parken von 9 Uhr bis 16 Uhr mit Parkscheibe bis zu zwei Stunden lang erlaubt. Auf der anderen Straßenseite darf man unbegrenzt parken. Laut Anwohnern führt dies dazu, dass diese Straßenseite dauerhaft zugeparkt ist.