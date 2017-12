Waiblingen.

Am Donnerstagnachmittag (07.12) kam es an der Einmündung Stuttgarter Straße/Gänsäckerstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 31-jährige Opel Corsa-Fahrerin war auf der Stuttgarter Straße in Richtung Fellbach unterwegs. An der Einmündung in die Gänsäckerstraße wollte sie nach links abbiegen. Geblendet durch die Strahlen übersah die 31 Jährige einen Smart For Two, welcher die Stuttgarter Straße in entgegen gesetzter Richtung befuhr. Es kam zur Kollision, die einen Sachschaden von über 20 000 Euro nach sich zieht.