Waiblingen Trauer um Bittenfelder Urgestein Horst Jung

Waiblingen-Bittenfeld. Den Handballern des TV Bittenfeld hat Horst Jung immer die Treue gehalten – vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels am Donnerstag in der Stuttgarter Porsche-Arena wurde seiner mit einer Schweigeminute gedacht. Das Bittenfelder Urgestein ist bereits am 10. August im Alter von 84 Jahren gestorben.