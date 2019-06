Waiblingen Trauer um Opfer in Virginia Beach

Die Trauer in der Küstenstadt am Atlantischen Ozean ist groß. Virginia Beach hat unter https://loveforvb.com eigens eine Internetseite eingerichtet, in der alle Informationen zu dem Amoklauf gesammelt werden. Dort gibt es bereits einen Spendenaufruf für die Opfer und ihre Hinterbliebenen. Auch Freiwillige, die vor Ort ehrenamtlich helfen wollen, können über die Website die richtigen Ansprechpartner finden.

Als Andreas Hesky am Samstagmorgen durch die Mitteilung eines städtischen Mitarbeiters von dem Amoklauf in Virginia Beach erfuhr, hat er sofort Kontakt zu Vizebürgermeister James L. Wood aufgenommen, mit dem er im Juli 2018 den Vertrag zur Städtepartnerschaft unterzeichnet hat. „Möge die Städtepartnerschaft ein wertvoller und tragfähiger Baustein in den vielen guten und lebendigen Beziehungen zwischen unseren Nationen werden“, sagte Hesky damals.

Dass die Anteilnahme in dieser schweren Stunde den Menschen in Virginia Beach wichtig ist, merkte der Waiblinger Stadtchef unter anderem an der schnellen Reaktion des Vizebürgermeisters. Dieser antwortete ihm sofort – und veröffentlichte Heskys Worte auf seiner eigenen Facebookseite (www.facebook.com/votejimwood), versehen mit den Worten: „Support from our sister city in Waiblingen, Germany“ (Deutsch: Unterstützung von unserer Partnerstadt in Waiblingen, Deutschland).