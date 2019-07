Waiblingen Trotz Beschwerden: Kein Umbau der Beinsteiner Straße

Der Anwohner beklagt, die Beinsteiner Straße werde als „Rennstrecke“ und als Abkürzung parallel der stark frequentierten Straße „An der Talaue“ missbraucht. Die Stadtverwaltung sieht das anders – und ihrer Sicht folgt auch der Ausschuss für Planung, Technik und Umwelt des Gemeinderats. Einstimmig lehnten die Stadträte Hans-Günter Aeckerles Bürgerantrag ab, nur die Vertreter der SPD enthielten sich.

Stadtverwaltung: Straße ist wichtige Achse für Busverkehr

Hohe Verkehrsbelastung? Ja, sagt die Stadtverwaltung, aber: Die Beinsteiner Straße habe eine Erschließungsfunktion für den gesamten Verkehr aus dem Wohngebiet Kätzenbach. Morgendliche und abendliche höhere Fahrzeugzahlen seien für solche Straßen typisch. Außerdem stelle die Straße eine wichtige Achse für den Busverkehr zwischen Weinstadt, Beinstein und dem Bahnhof Waiblingen dar. „Wir erkennen an, dass es viel Verkehr gibt“, räumt Peter Abele (CDU) ein, „aber das ist in anderen Straßen in Waiblingen auch so.“

Mehr Kontrollen? In den Jahren 2017 und 2018 waren es jeweils acht, antwortet die Stadtverwaltung. 2019 allerdings nur zwei bisher, „da die Messgeräte nicht immer frei waren“. Trotzdem: An der Beinsteiner Straße werde etwa so oft kontrolliert wie an der Mayenner Straße oder der Bittenfelder Schillerstraße. Und dadurch, dass teilweise an beiden Straßenrändern geparkt wird, sei der Verkehr ohnehin ausgebremst.