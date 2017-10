Waiblingen Überraschender Abschied vom „Fidels Fritz“

Für Schwanen-Chef Cornelius Wandersleb kam die Nachricht „aus heiterem Himmel“: Salim Çil hat seinen Vertrag als Wirt der Schwanen-Kneipe nicht verlängert. Nur ein Jahr nach dem Neuanfang ist, zum Bedauern vieler, Schluss. Er suche einen Job, der sich zeitlich in Grenzen halten lässt, so Wandersleb. Die Bar hat an sechs Tagen geöffnet, dazu kümmerte sich Çil mit Herzblut um Kultur.

Nachfolgerin kommt aus Urbach

Die Betreiber von der Firma „Fidel Gastro“ brauchten nun ein Weilchen, um sich zu sortieren und an einer Lösung zu basteln. Aus Urbach kommt sie – und zwar in Person von Astrid „Assy“ Bieker. Sie stand viele Jahre im „Täle“ hinter der Theke, garantiert also für gastronomische Erfahrung und arbeitet im Waiblingen auch schon seit einiger Zeit mit. In der Kult-Kneipe, die ebenfalls von der Fidel Gastro betrieben wurde, war im August nach mehr als 30 Jahren das Licht endgültig ausgeknipst worden.

Einrichtung im Fidels Fritz bleibt

Das bodenständige Holzparkett, der prächtige hellblaue Buffetschrank und das antiquarische Knautschsofa: Die Wohnzimmer-Behaglichkeit wird dem Fidels Fritz erhalten bleiben. Der scheidende Wirt hat die Möbel gemeinsam mit einer guten Freundin, der Schorndorfer Modedesignerin Miriam Lehle, ausgesucht. Stunden und Tage hatten sie dafür auf Flohmärkten verbracht, scheinbar Unpassendes kreativ im Retro-Stil kombiniert. Hinzu kam jüngst ein altes Klavier, das zwar noch der Feinstimmung bedarf, das dennoch schon von Gästen eingeweiht wurde. Wer kann und möchte, darf darauf spielen.

„Der Neustart hat sich absolut gelohnt“

Zur Erinnerung: Im Sommer 2016 war die bis dato schlecht frequentierte Kneipe im Kulturhaus von Grund auf renoviert worden. Die mittlerweile in der Mitte ihrer 40er angekommene Gründergeneration der IG Jung hatte noch vergeblich um den Erhalt der in Eigenarbeit entworfenen und gezimmerten Sputnik-Theke gekämpft, die aber dem Neustart im Wege stand. Der unterkühlte Charme der früheren Luna-Bar sollte der Vergangenheit angehören. Aus heutiger Sicht machen Cornelius Wandersleb und Michael Sprenger von Fidel Gastro klar: „Der Neustart hat sich absolut gelohnt.“ Der Besuch wurde langsam, aber stetig besser. Bestes Zeichen: Für Freitag vergangener Woche gab es zwölf Reservierungen zum Essen. So etwas kam früher nie vor. Geschweige denn, dass die Kneipe vor und nach Veranstaltungen im Schwanensaal voll ist, wie jetzt üblich. Das Fidels Fritz hat sich zudem als Lokal etabliert, in das man „einfach so“ gehen kann, ohne dass Veranstaltungen stattfinden.

Gute Drähte zur jungen Musikerszene

Diese positive Entwicklung wollen Cornelius Wandersleb und Michael Sprenger auf jeden Fall fortsetzen. Das Kultur-Programm wird sich nicht großartig verändern, versichert der Betreiber, der auch den benachbarten Biergarten führt. So wolle man den „musikalische Donnerstag“ im Fidels Fritz hegen und pflegen. Fürs kleine, aber umso feinere Programm zeichnet der Schorndorfer Sänger und Poet Sascha Santorineos verantwortlich. „Er kennt die junge Musikerszene in der Region und hat das nötige Netzwerk“, sagt Cornelius Wandersleb. Ella Raetzer, Servicekraft im Fidels und Sängerin der Band Black Virginia Creeper, unterstützt ihn.

Speisekarte wird überarbeitet

An den beliebten Tanz-Abenden und der offenen Bühne mit Christian Langer von den „Füenf“ wird erst recht nicht gerüttelt. Zur Open Stage werden an lauen Abenden die Türen zur Terrasse geöffnet, so fanden schon mehr als 100 Zuhörer Platz. Die stilvollen Abende mit kulinarischen und kulturellen Schmankerln wurden laut Cornelius Wandersleb eingestellt, weil der Aufwand zu hoch war. Überarbeitet wird derzeit die Speisekarte. Schwäbisch-mediterran bleibt sie, so viel steht fest – und: „Den Wurstsalat gibt’s auch in Zukunft.“