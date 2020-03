Waiblingen Überstehen Reisebüros die Corona-Krise?

Die Reisebüros bieten ihren Kunden außer der Stornierung ihrer geplanten Reisen auch an, sie auf einen späteren Zeitraum zu verlegen. Doch von diesem Angebot machten bislang wenige Gebrauch.

„Umbuchungen bieten wir ja aktiv an, auch mit der Begründung, dass es ein Leben nach Corona gibt“, sagt die Reiseverkehrskauffrau, „aber die Kunden sind verunsichert, auch durch die Medien.“ Derzeit hätten viele andere Probleme, als sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, ob sie im Sommer oder im Herbst in den Urlaub fliegen.

„Ich mache das als Mensch“

Auch wenn es im Moment die Ausnahme sei, habe am Montag ein Stammkunde eine Reise in den Herbstferien in die Dominikanische Republik gebucht. Umso größer ist die Freude bei Urania Zaharaki. Sie sagt: „Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich über eine Buchung so sehr freue.“ Just solche Aufträge sind im Moment ein Hoffnungsschimmer für sie.

Obwohl sie die andauernde Situation als deprimierend empfindet, möchte sie optimistisch bleiben. „Im Freundeskreis sagen alle ‚Such’ dir doch einen neuen Job’, aber das will ich nicht“, sagt sie. Seit 1998 arbeite sie als Reiseverkehrskauffrau und möchte es weiterhin tun. Sie sagt: „Ich mache die Arbeit leidenschaftlich - mit Herz und Blut.“ Auch wisse sie nicht, ob sie diesen Monat ihr Gehalt erhalten wird, aber dennoch möchte sie den Kunden treu bleiben und ihnen in dieser Situation helfen. „Ich mache das als Mensch“, sagt sie.

Urania Zaharaki hofft, dass, wenn sich die Lage wieder beruhigt, viele in den Urlaub fahren möchten. Sie plädiert dafür, dass Reisebüros mehr wertgeschätzt werden sollten. „Ich hoffe einfach, dass die Leute jetzt in sich gehen und nicht nur online buchen, sondern die Reisebüros vor Ort unterstützen, so haben sie auch Ansprechpartner vor Ort.“ Erst so könne die Arbeit in Reisebüros künftig gesichert werden.

„Es geht um die Existenz“

Die Situation in einem anderen Waiblinger Reisebüro ist ähnlich. Der Inhaber, der nicht namentlich genannt werden will, sagt, dass fast alle Reisen, die März und April betreffen, storniert wurden. „Ich hege schon die Hoffnung, dass sich die Lage im Herbst normalisiert“, sagt er.

Zwar erhalte er in letzter Zeit einige Anfragen für den Herbst und Winter, aber es gebe auch vereinzelt Buchungen. So habe ein Kunde eine Reise im August gebucht. „Aber das ist zurzeit die Ausnahme“, sagt der Reisebüro-Inhaber. Er findet die Situation beunruhigend – für die ganze Tourismus-Branche. „Es geht um die Existenz“, sagt er. „Ein halbes Jahr hält das die Wirtschaft nicht aus.“