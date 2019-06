Waiblingen Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet

Waiblingen. In der Ferdinand-Küderli-Straße verursachte ein Autofahrer einen Schaden an einem geparkten Daimler. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei schätzt die Tatzeit zwischen 8 Uhr und 17.10 Uhr ein. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.