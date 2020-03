Waiblingen und Umgebung Coronavirus: Wer kontrolliert die Ladenschließungen?

Für die Kontrollaufgaben des Ordnungsamts hat die Stadt laut Hesky allerdings nicht mehr Arbeitskräfte zur Verfügung als sonst, eher weniger. „Ich muss darauf achten, dass der Gemeindevollzugsdienst arbeitsfähig bleibt“, sagt er. Deshalb habe er Personalreserven gebildet. Fallen aufgrund von Corona-Fällen in der Verwaltung – die es Stand Mittwochnachmittag noch nicht gibt – Mitarbeiter aus, sollen sich die Dienststellen untereinander aushelfen, hat der Waiblinger Krisenstab entschieden. „Die Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen, ist da“, so der Oberbürgermeister.

Weinstadt

Wie die Lage bei den Weinstädter Geschäften am Mittwoch aussieht, konnte uns die Stadtverwaltung nicht mitteilen. „Im Rahmen unserer Möglichkeiten wird der Gemeindevollzugsdienst in Zusammenarbeit mit der Polizei die Einhaltung der Landesverordnung kontrollieren“, teilt Claudia Leihenseder von der Pressestelle der Stadt Weinstadt am Mittwochmittag mit. Sie verwies darauf, dass zu diesem Zeitpunkt die Lage vor Ort noch nicht eingeschätzt werden könne, da die Verordnung erst in der Nacht in Kraft getreten war. Mehr Informationen kommen von Christian Hartmann, Sprecher der Werbegemeinschaft Endersbacher Einkaufsstraße und Vorsitzender der Vereinigung der Weinstädter Unternehmer (VWU) in Endersbach. Der Inhaber des Geschäfts „Mode am Markt“ hat selbst erst am Dienstag um 23 Uhr auf einer Internetseite des Landes Baden-Württemberg erfahren, dass er sein Geschäft schon am Mittwoch schließen muss. Er hatte da laut eigenem Bekunden schon einen Newsletter an seine Kunden vorbereitet, auf dem er nur noch das Datum ändern musste, bevor er diesen abschickte. Innerhalb der Endersbacher Einkaufsstraße hätten sich zudem alle untereinander informiert. „Bei uns haben alle zu, die zu haben müssen.“

Kernen

Über Facebook hat Bürgermeister Benedikt Paulowitsch sich an die Kernener gewandt. Das Thema: die neue Verordnung des Landes. Der Sonderstab habe am Mittwoch folgende Maßnahmen in die Wege geleitet: Der Gemeindevollzugsdienst und die Polizei sollen für die Umsetzung der geltenden Regeln sorgen. Die Feuerwehr unterstütze dabei. Außerdem erhalten der Gewerbeverein und „Freundliches Kernen“ von der Gemeinde erste Informationen zur Weiterleitung an ihre Mitglieder. Im Rathaus greifen außerdem technische und personelle Maßnahmen, so Paulowitsch. Am Mittwoch sei zum Beispiel ein alternatives Mail-System eingeführt worden. „Um das Rathaus auf Dauer arbeitsfähig zu halten“, schreibt Paulowitsch auf Facebook. Wie in jeder Botschaft richtet er zusätzlich die dringende Bitte an alle, auf soziale Kontakte zu verzichten und nach Möglichkeit zu Hause bleiben: „Jeder von Ihnen trägt nun Verantwortung.“

Korb

Die ein oder andere Nachfrage, welche Geschäfte jetzt geschlossen werden müssen, erreichte das Korber Rathaus schon Anfang der Woche, berichtet Bürgermeister Jochen Müller. Doch da konnte die Verwaltung selbst noch keine Antwort geben. Nachdem die Verordnung vom Land veröffentlicht wurde, habe sich sein Team motiviert an die Arbeit gemacht – trotz Schichtbesetzung, sagt Müller.

Am Mittwoch, so die Einschätzung des Korber Bürgermeisters, schienen die Händler Bescheid zu wissen. „Ich habe den Eindruck, dass die Geschäftsinhaber sich über die Medien und ihre Berufsgenossenschaften informieren.“ Zwar glaube er, dass die meisten Bürger die Lage ernst nehmen, trotzdem appelliert er: „Halten Sie sich an die Verordnung.“

Fellbach

Die Schließung vieler Geschäfte seien „Maßnahmen, die die Unternehmen mit Wucht treffen werden“, erklärt Oberbürgermeisterin Gabriele Zull in einer Mitteilung. Die Mitarbeiter des Fellbacher Ordnungsamtes hätten die Inhaber informiert und würden die Schließungen auch kontrollieren.

In einem Brief an die Unternehmen hat die Oberbürgermeisterin angekündigt, dass die Stadt auf Antrag die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für das laufende Jahr herabsetzen wird. „Wir wissen natürlich, dies ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, so Zull.