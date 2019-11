Waiblingen und Umgebung Polizei warnt vor Tunnelsperrung

Schwäbisch Gmünd

Muss der Einhorn-Tunnel am Freitagnachmittag gesperrt werden oder nicht? Darüber gab es am Donnerstag keine Gewissheit. Die Gmünder Stadtverwaltung und das Polizeipräsidium Aalen stellen sich darauf ein, dass der Tunnel nach „gültiger Rechtslage“ am Freitag von 13 bis 16 Uhr gesperrt wird, bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Das kann aber noch am Freitagmorgen vom Verwaltungsgerichtshof gekippt werden. In den vergangenen Tagen wurde der Streit zwischen Stadtverwaltung und Demo-Organisator Volker Nick über den Veranstaltungsort einer Fahrrad-Demonstration erst vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart verhandelt und landete am Donnerstagnachmittag vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte, fällt die Entscheidung am Freitag.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Hintergrund: Volker Nick und Fahrradaktivisten wollen sich am Freitag um 14 Uhr am Bahnhofsplatz treffen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Um 14.15 Uhr soll es losgehen – 14.30 Uhr will er mit 200 Demonstranten durch den Tunnel radeln. Ziel ist der Marktplatz, auf dem eine Kundgebung abgehalten werden soll.