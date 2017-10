Weinstadt Wildschweine pflügen Stückle um

„So wie es jetzt aussieht, bin ich zwei Tage beschäftigt“: Alfred Widmanns rund ein Ar große Wiese bei der Schnaiter Buchhalde gleicht einem Acker. Mittlerweile zum vierten Mal haben Wildschweine sein Grundstück umgepflügt, das er vor rund zwei Jahren erworben hat. Probleme mit Wildschweinen hatte er davor noch nie. Er fragt sich schon, ob es ein Fehler war, das Stückle zu mähen – denn auf niedrigem Gras, das hat er mittlerweile erfahren, fühlen sich die Tiere besonders wohl. Nun will Alfred Widmann erst mal alles so lassen, wie es ist – und den Schaden im Spätherbst beheben. Das haben ihm Leute geraten, die von den Gewohnheiten der Wildschweine Ahnung haben. „Man arbeitet ja nicht umsonst.

Kein gewerblicher Nutzen - keine Entschädigung

Vorwürfe möchte der Schnaiter niemandem machen. Weder der Stadt noch den Jägern. Dass er für den Schaden, der auf seinem Stückle entstanden ist, keinen Cent Entschädigung erhält, weiß Alfred Widmann mittlerweile auch. Geld gibt es in der Regel nur für jene, die ihre Wiese für gewerbliche Zwecke nutzen. Außerdem ist ihm bewusst, dass er nicht der Einzige ist, der von Wildschweinen heimgesucht wird. Wengerter sind genauso betroffen wie Landwirte und andere private Stücklesbesitzer. Doch warum sind die Wildschweine in diesem Jahr solch eine Plage? Unsere Zeitung hat bei einem nachgefragt, der es wissen muss: Günther Heissenberger, Jagdpächter in Schnait und langjähriger Kreisjägermeister. Er stellte schon mal klar, dass es eines nicht gibt: den einen, alles entscheidenden Auslöser.

Frostschäden vom Frühjahr haben Nahrungsangebot reduziert

Laut Heissenberger liegt es an vielen Faktoren, warum die Wildschweine im Remstal 2017 besonders negativ auffallen. Ein Grund sind die Frostschäden vom April, die in der Landwirtschaft zu gravierenden Einbußen geführt haben, allen voran im Weinbau und beim Obst. Aber auch die Wildschweine leiden: Sie finden in diesem Jahr viel weniger Nahrung. Ob Äpfel, Eicheln oder Bucheckern: Es herrscht Mangel. Dass die Tiere nun 2017 im Remstal besonders häufig den Boden aufwühlen, hat laut Heissenberger mit ihrem Hunger zu tun. „Die brauchen natürlich Eiweiß – und Eiweiß ist im Boden drin.“

Drückjagd im Dezember

Ein weiteres Problem sieht Heissenberger darin, dass 2016 im benachbarten Staatswald keine Drückjagd stattfand. Die, sagt der Weinstädter, sei gar nicht mehr so einfach zu stemmen. Wer zwischen Schnait und Manolzweiler eine Drückjagd organisieren will, muss zum Beispiel dafür sorgen, dass die Kreisstraße gesperrt wird – damit keine Verkehrsunfälle passieren. Dieses Jahr im Dezember soll es laut Günther Heissenberger nun wieder eine geben, was er als sehr wichtig ansieht. Für die Jäger ist der Fall klar: Die Jagd sehen sie als Möglichkeit, den Bestand an Wildschweinen in Schach zu halten. Seit einiger Zeit fühlen sie sich allerdings von der Politik ein Stück weit im Stich gelassen.

Schonzeit von zwei Monaten

Im April 2015 traten in Baden-Württemberg neue Jagdzeiten in Kraft, umgesetzt hatte das Ganze die damalige grün-rote Landesregierung. Sie wollte einen stärkeren Schutz der Tiere durchsetzen. So gilt nun laut Heissenberger für Wildschweine eine generelle Schonzeit von zwei Monaten, in der sie nicht gejagt werden dürfen. Früher, sagt Heissenberger, habe es die nicht gegeben, zumindest nicht pauschal für alle Tiere.

Jagdpächter müssen für Schäden aufkommen

Wenn Wengertern oder Landwirten Schäden durch Wildschweine entstehen und diese offiziell melden, sind es übrigens die jeweiligen Jagdpächter, die dann finanziell geradestehen müssen. Ein Umstand, der Günther Heissenberger gewaltig stinkt. Als gerecht empfindet er das nicht. Er fragt sich zudem, ob sich in zehn Jahren in Weinstadt überhaupt noch genügend freiwillige Jäger finden. Wäre das nicht der Fall, käme das die Stadt teuer. „Dann müsste die Stadt Jäger einstellen.“