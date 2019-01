Waiblingen Unfall auf der Westumfahrung

Gegen 9.45 Uhr hat es am Dienstag in der Schmidener Straße in Fahrtrichtung Bundesstraße einen Unfall auf Höhe der Gärtnerei gegeben. Daran waren nach ersten Informationen zwei Lieferwägen und ein Pkw beteiligt.

Da sich der Verkehr momentan (Stand 10 Uhr) hinter der Unfallstelle staut, versuchen einige Autofahrer scheinbar auf die Gegenspur, teilweise sogar auf den Radweg zu wechseln. Autofahrer die dort in Richtung Waiblingen unterwegs sind, sollten daher besonders vorsichtig fahren.