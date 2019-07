Waiblingen Unfall bei türkischem Hochzeitskorso

Waiblingen.

Eine türkische Hochzeitsgesellschaft in Hegnach hat am Sonntag (14.07.) bei so manchem für Unmut gesorgt, weil die Ortsdurchfahrt zeitweise zum türkischen Fahnenmeer wurde (kleine Fahnen an Autos und riesige an Häuserfassaden) und weil die Straße durch parkende Autos verengt und für eine gewisse Zeit sogar blockiert gewesen sein soll. Wie am Montag nun bekannt wurde, kam es auch zu einem Unfall: Einem Teilnehmer des Hochzeitskorsos misslang auf der Waiblinger Westumfahrung ein U-Turn. Das Ergebnis: Zwei Leichtverletzte, vier beschädigte Fahrzeuge und circa 10 000 Euro Sachschaden.