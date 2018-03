Waiblingen Unfall mit fünf Fahrzeugen: Hoher Sachschaden

Waiblingen.

Am Donnerstagmittag (08.03.) kam es in der Gänsäckerstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilte, enstand dabei ein hoher Sachschaden. Bei dem Unfall, der sich kurz vor 12 Uhr ereignete, sind alle beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt worden. Ein 23-jähriger Renault-Lenker hatte gebremst und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen, als er von einem nachfolgenden Mercedes eines 72-Jährigen überholt wurde.