Vor dem Teiler B14/B29 hat es am Donnerstagmorgen (16.01.) einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen gegeben. Aktuell läuft die Unfallaufnahme. In der Folge kommt es zu einem leichten Rückstau. Der Unfall ereignete sich auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich um einen Auffahrunfall. Momentan (Stand 9.10 Uhr) wird auf den Abschleppdienst gewartet. Weitere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei noch nicht machen.