Waiblingen.

Auf rund 5000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker in Waiblingen verursacht hat. Am Montag (28.8.) zwischen 7.15 und 16.30 Uhr beschädigte er mit seinem Wagen einen VW, der in diesem Zeitraum in der Straße Schänzle abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 entgegen.