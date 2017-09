Waiblingen.

In der Düsseldorfer Straße hat ein unbekannter Autofahrer einen geparkten 5er BMW beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Bei dem Unfall am Montagvormittag entstand nach Polizeiangaben 1500 Euro Schaden an dem BMW. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Waiblingen (07151/950422).