Waiblingen Unitymedia verschwindet: Was ändert sich für Waiblinger?

In der Unitymedia-Telefonleitung werden Anrufer bereits mit folgendem Satz begrüßt: „Herzlich willkommen bei Vodafone, denn Unitymedia ist jetzt Vodafone.“ „Der Name verschwindet langsam vom Markt“, sagte ein Mitarbeiter. Ein Vertriebspartner in Waiblingen ergänzte ebenfalls auf Anfrage, dass er sich an die Richtlinien halte. Folglich werde der Name künftig von Fassaden und Schaufenstern verschwinden, auch in der bisherigen Unitymedia-Filiale in der Kurzen Straße 34 in Waiblingen.