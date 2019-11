Waiblingen unter Wasser Ausstellung zum Hochwasser an Weihnachten 1919

Hätten sie sich damals am selben Ort befunden wie jetzt, das Wasser würde den beiden Historikern Kristina Kraemer und Matthias Gandlau bis über die Köpfe stehen. Im Foyer des Hauses der Stadtgeschichte, im Volksmund früher auch schlicht das „große Haus an der Rems“ genannt, richten sie eine Ausstellung über jenen Tag ein: „Als Weihnachten ins Wasser fiel“. Im Mittelpunkt steht ein animiertes Modell, das Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums in Winnenden mit Hilfe eines 3-D-Druckers gebaut haben. Eine handelsübliche Pumpe für Aquarien spült Wasser in die maßstabsgetreu nachgebildeten Gassen, um die Ausmaße der Flut zu verbildlichen.

Spendenbereitschaft war enorm hoch

„Man muss sich vorstellen, der Weltkrieg war erst zu Ende, eine neue Republik gegründet, es herrschte wirtschaftliche Not.“ Kristina Kraemer blättert durch die amtliche Schadensliste. In der Summe sind es mehr als 160 000 Mark, ein für damalige Verhältnisse gewaltiger Betrag. Am härtesten getroffen wurde ein Zimmermann, dessen kompletter Holzvorrat im Wert von 15 000 Mark nach Remseck trieb. Unter Mangel an Kohlen und Briketts litten die Menschen ohnehin. Dabei half gegen die unmittelbaren Folgen des Hochwassers nur eins: Lüften und Heizen. Die Feuchtigkeit schlich sich in Möbel, in die Wände und unter die Böden. Im Schwanen-Saal so sehr, dass es erneut zu Wellen kam: Das Holz krümmte sich knöchelhoch.

Schulkinder gingen durch die Stadt, um für die Geschädigten zu sammeln. „Die Spendenbereitschaft war enorm“, berichtet Matthias Gandlau. Man gab, was man konnte. Kleine Leute zwackten mühsam zwei Mark ab, reiche Unternehmer halfen mit stolzen Summen. Ein Auswanderer überwies 100 Mark aus den USA in die alte Heimat. 20 000 kamen zusammen, was bei weitem nicht reichte. Der auf schwachen Füßen stehende Staat hatte keine Reserven zu geben. Aber es wuchs die Überzeugung, dass etwas geschehen musste, um erneute Katastrophen zu verhindern.