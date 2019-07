Waiblingen.

Es braut sich was zusammen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung unter anderem für den Rems-Mur-Kreis herausgegeben. "Es tritt heftiger Starkregen auf. Dabei werden Niederschlagsmengen um 30 l/m² in kurzer Zeit erwartet." Unter anderem seien Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen möglich . "Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!"