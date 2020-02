Waiblingen Valentinstag: Heute schon Blumen verschenkt?

Ganz so vielsagend muss so ein Blumengruß zum Valentinstag ja nicht unbedingt sein. Männer jeden Alters kaufen Blumen für ihre Liebste: ganz junge für ihre Freundinnen, 80-Jährige für ihre langjährigen Ehefrauen. Familienväter kommen mit ihren Kindern zu Blumen-Schmelzer, um einen Strauß mitzunehmen. Und vor zwei Jahren waren es auffallend viele Handwerker, die im Blaumann auf dem Heimweg von einer Baustelle kurz haltmachten, um ihre Frauen mit einem Valentinssträußle zu überraschen.

Das Geschäft machen an diesem Tag indes nicht nur die Blumengeschäfte. Auch Schokolade und Pralinen sind beliebte Präsente. In den Restaurants werden Candle-Light-Dinners angeboten. Und dann gibt es natürlich Bücher zum Valentinstag, wie ein Blick in die Buchhandlungen Osiander und Taube zeigt. Bei Osiander findet sich ein Tisch mit Romanen und kleinen Geschenken – in Rosa gehalten. Zudem warten kleine Bücher mit Sprüchen und guten Wünschen auf Käufer zum Valentinstag.

Zurück geht der Tag auf den römischen Bischof Valentinus

Ein paar Meter weiter hat Markus Schneider in der Buchhandlung Taube gerade einen Bildband über ungewöhnliche Paare und deren Beziehungsgeheimnisse verkauft. Ein gutes Geschenk zum Valentinstag, findet Schneider. Diesen empfindet er übrigens nicht als Tag des Konsums, sondern als Gelegenheit, sich einander zu versichern. „Da kann man viele Tage nehmen“, sagt er lachend. „Aber das ist doch ein guter Anlass.“ Als besonderes Präsent bietet er in Packpapier verpackte Blind-Date-Bücher an.

Der Clou: Weder der Käufer noch der Beschenkte wissen, welches Buch sich in der Verpackung befindet. Zudem lädt Markus Schneider zu einem musikalisch-literarischen Valentinsabend nach Beutelsbach in den Jazzclub Armer Konrad, Stiftstraße 32, ein. Unter der Überschrift „Die Liebe ist eine Himmelsmacht ...“ beleuchten er und die Pianistin Christiane Eitzenhöffer an diesem Freitag ab 20.30 Uhr auf unterhaltsame Weise das weite Feld der Liebe. Vorgetragen werden die schönsten und romantischsten Texte aus sechs Jahrhunderten.

Zurück geht der Tag übrigens auf den römischen Bischof Valentinus. Der soll Liebenden, die an seinem Garten vorbeikamen, Blumen geschenkt haben. Außerdem soll er Paare christlich getraut haben, was im Heiligen Römischen Reich verboten war. Der Legende nach landete er dafür im Gefängnis und wurde schließlich geköpft. Zuvor aber schrieb er noch einen Liebesbrief an die Tochter des Gefängniswärters ... Nach Deutschland kam der Valentinstag durch amerikanische Soldaten. Sie brachten den Brauch aus den USA mit, wohin ihn englische Auswanderer einst exportiert hatten.