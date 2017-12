Waiblingen.

Eine verletzte Mitfahrerin und 20 000 Euro Sachschaden an den Unfallautos ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (11.12) ereignete. Gegen 12.00 Uhr wollte eine 49-jährige VW-Fahrerin von der Straße Wendelkönig auf die Winnender Straße einbiegen und übersah dabei einen aus Richtung Korb kommenden Ford-Fahrer. Der vorfahrtsberechtigte 70-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem VW Touran zusammen. Eine Beifahrerin im Pkw VW wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste vom Rettungsdienst in die Klinik verbracht werden.