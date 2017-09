Waiblingen.

Vier Verletzte Personen hat es am Sonntag (24.09.) gegen 21.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Winnender Straße in Waiblingen gegeben. Beteiligt waren nach einer ersten Mitteilung der Polilzei zwei Fahrzeuge. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Mann im Einsatz. Rettungswagen brachten die Verletzten ins Krankenhaus.