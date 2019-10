Waiblingen Versuchter Anschlag auf Gärtnerfamilie Gropper

Stunden später ist Thomas Gropper und seiner Frau Silvia der Schrecken noch immer anzumerken. „Klar, dass wir Angst haben“, sagt Silvia Gropper. „Jetzt müssen wir wieder jeden Tag kontrollieren, ob irgendwas passiert ist.“ Die Familie ist Kummer gewöhnt. Schon vor mehr als einem Jahr sei ihr Gewächshaus beschädigt worden, vor ihrem Lastwagen hätten sie wiederholt Nägel und kaputte Eier gefunden.

Beim Traktor des Landschaftsgärtners Safet Jasharaj, der auf dem Gärtnereigelände in einem offenen Schuppen einen Stellplatz gemietet hat, sei schon mal die Scheibe eingeschlagen gewesen. „An meinem Traktor habe ich außer der kaputten Scheibe auch schon Holzkreuze und kaputte Eier gefunden“, bestätigt Jasharaj. Daraufhin hätten sie am Schuppen ein Gitter angebracht. „Hier draußen kriegt ja kein Mensch mit, wenn irgendwas passiert“, sagt Silvia Gropper. Nur ihr eigenes Haus und daneben das Haus ihrer Schwiegermutter befinden sich auf dem Gärtnereigelände.

„Was muss denn noch alles passieren?“

Wer sie über die Monate und Jahre drangsaliert, dazu haben Silvia und Thomas Gropper einen dringenden Verdacht. Denn auch Thomas Groppers Bruder, der einen Gärtnereibetrieb in Remshalden hat, ist in der Vergangenheit immer wieder das Opfer von Anschlägen geworden . Ihr Schwager habe daraufhin Überwachungskameras installiert. Erfolgreich war das nicht. Der Täter habe die Kameras verhängt oder sie abgeschlagen.

Was tun? Nach dem erneuten versuchten Anschlag setzt das Ehepaar nun auf die Hilfe von Polizei und Justiz. „Wir hoffen, dass nun endlich was geschieht“, sagt Thomas Gropper. Die Manipulation am Bremsschlauch sei heftig gewesen. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn er mit dem Lastwagen losgefahren wäre und die Bremsen nicht funktioniert hätten. „Was muss denn noch alles passieren?“, fragt der Gärtner resigniert. „Muss man erst tot sein, dass was geschieht?“