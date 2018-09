Waiblingen/Viginia Beach Hurrikan Florence: Stihl schließt US-Werk

Stihl Inc. unternehme alle notwendigen Maßnahmen, um das Unternehmen vor den Auswirkungen des Hurrikans abzusichern, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Mit 1900 Beschäftigten ist Virgina Beach das größte Stihl-Werk außerhalb Deutschlands. Hurrikane und Tropenstürme sind nichts Neues in der Region. Das Betriebsgelände von Stihl Inc. liege jedoch in einem wenig betroffenen Teil von Virginia Beach. Bisher seien noch nie Schäden im Werk entstanden.

Stihl-Mitarbeiter müssen Häuser verlassen

Mittlerweile gehen die Meteorologen davon aus, dass Hurrikan Florence ein ganzes Stück weiter südlich von Virginia Beach auf die Ostküste der USA treffen wird. Stihl Inc. erwarte daher keine Schäden im Werk. Als eine Vorsichtsmaßnahme wurde am Donnerstagmittag den Betrieb für die Dauer des Sturms eingetellt. Die Mitarbeiter können die flexiblen Arbeitszeitmodelle des Unternehmens nutzen, um die ausgefallene Arbeitszeit auszugleichen.

Die Beschäftigten sind vom Hurrikan aber auch als Bewohner der Region betroffen. Seit Montag seien in den am meisten gefährdeten Wohn- und Gewerbegebieten der Region rundum Virginia Beach die Evakuierung angewiesen. Einige Stihl-Mitarbeiter mussten bereits ihre Häuser verlassen.

Fünf Millionen Menschen in der Warnzone

In Virginia Beach, seit diesem Jahr Partnerstadt von Waiblingen, laufen die Vorbereitungen auf den Wirbelsturm. Allerdings werden keine so dramatischen Auswirkungen mehr erwartet, da die Stärke des Wirbelsturms von Stärke fünf auf zwei herabgestuft wurden. Gleichwohl hat die Stadt in der Kellam High School eine Notunterkunft für Obdachlose eröffnet. Fotos zeigen leer gekaufte Regale in Supermärkten, geschlossene Läden und Bürger, die Sandsäcke packen.

In der tiefroten Hurrikan-Warnzone, an deren Rand Virgina Beach liegt, leben mehr als fünf Millionen Menschen. Weitere 4,9 Millionen umfasst das Gebiet, für das der National Weather Service eine Warnung vor Tropenstürmen ausgerufen hat.