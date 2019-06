Waiblingen / Virginia Beach OB Hesky zu Bluttat in Partnerstadt: "In Gedanken bei unseren Freunden"

Kein Waiblinger vor Ort

"Glücklicherweise war gerade kein Schüler von uns dort. Aber natürlich ist man trotzdem in Gedanken bei den Menschen in Virginia Beach" sagt Hesky.

Er habe voller Ungewissheit nachgeschaut, kenne aber keines der Opfer der schrecklichen Tat persönlich. Alle Opfer sind auf der Nachrichtenseite von CBS News namentlich aufgelistet. Noch habe er mit keinem aus Virginia Beach offiziell Kontakt aufgenommen, durch die Zeitverschiebung von sechs Stunden und den nötigen Abstand, er werde aber mit Freunden dort auf jeden Fall noch sprechen und auch ein oder zwei Mails schreiben. Natürlich kämen auch die Gedanken an Winnenden auf. Der Amoklauf dort jährte sich dieses Jahr zum zehnten Mal.

Auch mit dem Vize-Bürgermeister, James Wood, werde Hesky noch sprechen. Dieser war 2018 bei der offiziellen Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Waiblingen. Der ehemalige Polizist hatte in den Nachrichten ausdrücklich das Vorgehen der örtlichen Polizei gelobt.

Städtepartnerschaft ist angekommen

Die Tragödie in Virginia Beach fällt zeitlich in die Highlight-Woche Waiblingens während der Remstal-Gartenschau. Das werfe zwar einen Schatten auf die kommenden Veranstaltungen, aber "ich bin mir sicher, dass unsere Freunde in Virginia Beach auch wollen, dass es mit dem Leben bei uns weiter geht", so Hesky. Viele Menschen hätten sich bereits beim Waiblinger OB nach Virginia Beach erkundet und besorgt nachgefragt. "Das zeigt, dass die Städtepartnerschaft in Waiblingen angekommen ist", sagt Hesky. " In Gedanken sind wir bei unseren Freund und trauern um die Opfer" .