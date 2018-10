Waiblingen.

Häuserfassaden als Projektionsfläche für vergängliche Gesamtkunstwerke; ganz Waiblingen taucht ein in Helligkeit, Buntheit und Farbwechselstimmung: "Waiblingen leuchtet" zog am Freitagabend (5.10.) Menschenmassen in die Innenstadt. Nicht nur die Lichtkunst lockte; Einzelhändler hatten auch zur Einkaufsnacht geladen. Klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.