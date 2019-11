Waiblingen Von der Milch zum Bittenfelder Käse

In den Kellern hat es nur 13 bis 16 Grad

„Wir hatten die Idee, die Milch zu Käse zu veredeln“, sagt Dorothea Vosseler (55). Für die frühere Landwirt-Familie sei es der einzige Ausweg gewesen, die eigene Existenz zu sichern. Nachdem sie vor über drei Jahrzehnten diese Entscheidung getroffen hatten, stellten sie den damaligen Landwirtschaftsbetrieb und die Kuhhaltung ein. Was wiederum bedeutete, dass die Milch für die Käseherstellung von anderen Bauern gekauft werden musste. Bis heute.

Zur Produktionsstätte haben es die Vosselers nicht weit: Sie ist direkt unter ihrem Haus. Kühl, steril und groß. Hier entstehen von Hartkäse über Bio-Ziegenkäse bis Ricotta verschiedene Sorten. Der beliebteste Käse auf dem Wochenmarkt? Hartkäse, sagt Dorothea Vosseler. Die Erklärung dazu sei sehr simpel: Weil er ein typischer Allrounder ist und sowohl zum Wein als auch zum Raclette passt. Bis es so weit ist, müssen aber viele Handgriffe gemacht werden. Wie sieht ein typischer Produktionstag aus? Dorothea Vosseler zählt die einzelnen Schritte auf: Die frische Kuhmilch wird in einem Tank vom Bauerhof Gnamm in Bittenfeld abgeholt und läuft anschließend durch die Pasteurisierungsanlage. „Dann kommt die Milch in die Käsewanne und wird mit Milchsäurebakterien beimpft“, erklärt Dorothea Vosseler.