Waiblingen vs. Schorndorf Duell der Weihnachtsmärkte

Daten & Fakten

Der Waiblinger Weihnachtsmarkt hat vom 1. bis 20. Dezember täglich von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet. Freitags und samstags kann sogar bis 22 Uhr geschlemmt werden. 19 Stände bieten den Besuchern verschiedene Speisen, Getränke und allerlei Nützliches und Schönes zum Verschenken. Wer mit dem Auto kommt, hat viele Parkmöglichkeiten zur Auswahl. Die Tiefgarage Marktgasse ist dem Markt am nächsten, allerdings sind die Parkplätze dort selbst unter der Woche gut gefüllt. Öffentliche Toiletten finden sich auf der Rückseite des Rathauses.

Die Weihnachtswelt Schorndorf ist vom 2. bis 20. Dezember geöffnet, also einen Tag weniger als die Konkurrenz in Waiblingen. Hier kann man täglich von 11 bis 20 Uhr über den Marktplatz schlendern. Am Freitag und Samstag werden Speisen und Getränke sogar bis 21 Uhr ausgegeben. Bei der Anzahl der Stände hat Schorndorf die Nase vorn: In 31 kleinen Hütten wird Kulinarisches und Selbstgemachtes angeboten. Parkplätze gibt es auch hier ausreichend, am Unteren Marktplatz braucht man allerdings etwas Glück. Sanitäre Anlagen finden sich wie in Waiblingen am Rathaus.

Speisen

Sowohl in Waiblingen, als auch in Schorndorf gibt es viel vom Üblichen: Bratwürste, Rote Würste, Pommes, Pizza, Flammkuchen und Crêpes. Beide Märkte bieten darüber hinaus auch kulinarische Spezialitäten – wie zum Beispiel ungarisches Lángos oder mit Raclette-Bergkäse überbackene Baguettes. Da werden auch Vegetarier fündig.

Video: Laura und Alexander testen Thüringer Rostbratwürste und das vegetarische Angebot.

Auch Schleckermäuler kommen auf ihre Kosten. In Waiblingen lockt das „Knusperhäusle“ mit Klassikern wie gebrannten Mandeln, Magenbrot und Lebkuchenherzen. In Schorndorf ist die Auswahl mit zwei Ständen etwas größer, deren Angebote ähneln sich aber ziemlich. Für die, die es gerne besonders süß haben gibt es auf der Weihnachtswelt Zuckerwatte. Die Standbetreiberin murmelt bei der Zubereitung sogar Zaubersprüche. Tolle Idee.

Getränke

Auf einem Weihnachtsmarkt darf der Glühwein natürlich nicht fehlen. In dieser Hinsicht nehmen sich beide Märkte wenig. Das Angebot ist üppig und fast jeder Stand schenkt roten, weißen oder Glühwein mit Schuss aus. In Schorndorf gibt es sogar Bier. Wer keinen Alkohol trinken darf oder möchte, kommt natürlich auch nicht zu kurz. Ob Winter-Punsch oder Kinderglühwein – auf ein heißes Getränk muss niemand verzichten.

Video: Glühwein und Punsch im Test.

Familie

Die Vorweihnachtszeit ist mit Kindern bekanntlich besonders schön. Damit die Kleinen nicht quengeln, gibt es auf beiden Märkten ein paar Möglichkeiten, sie zu beschäftigen. In Waiblingen kann man beispielsweise Karussell fahren, oder mit der etwas langsameren Eisenbahn die Schienen unsicher machen. Das Wonnegauer Puppentheater gibt außerdem zweimal täglich eine kostenlose Vorstellung. Das Karussell auf der Weihnachtswelt begeistert Jung und Alt gleichermaßen: Die Kinder können damit fahren, und die Erwachsenen derweil ihren nostalgischen Gefühlen nachhängen, wenn sie die altmodischen Figuren aus den 40er Jahren bei ihrer Rundfahrt bestaunen.

Video: Das Angebot für Kinder in Waiblingen und Schorndorf.

Eisenbahnfans kommen in Schorndorf nicht auf ihre Kosten, dafür gibt es aber an den meisten Tagen mehrere Aktivitäten zur Auswahl: Von Basteln über Backen bis zum Bilderbuchkino ist für jeden Geschmack und Erschöpfungsgrad etwas dabei.

>>>Zu den Programmen der Weihnachtswelt Schorndorf und des Waiblinger Weihnachtsmarktes.

Shoppen

Wer vergessen hat, sich warm einzupacken, findet auf beiden Märkten eine Auswahl an Mützen, Schals und Handschuhen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Schwerpunkte: Während der Fokus in Schorndorf eher auf Schmuck und Alternativem liegt, begeistert in Waiblingen der Stand der Glasmacherei mit filigranen Einzelstücken. Das Angebot auf der Weihnachtswelt ist größer und damit auch attraktiver.

Atmosphäre

Die Schorndorfer Weihnachtswelt fühlt sich dank der Anordnung der Stände an wie ein geschlossenes Areal. In Waiblingen sind die Aussteller und Attraktionen dagegen etwas weiter verstreut, dafür hat der Markt einen großen Pluspunkt auf seiner Seite: Die Marktplatz-Bühne, auf der verschiedene Vereine und Gruppen ihr musikalisches Können unter Beweis stellen, ist ein echter Blickfang. Dank ihrer zentralen Lage bietet sie außerdem genügend Stehtische für das Publikum.Video: Ein 360-Grad-Video vom Waiblinger Weihnachtsmarkt.

Video: Ein 360-Grad-Video vom Waiblinger Weihnachtsmarkt.

Steht mal kein Orchester oder Chor auf der Bühne, läuft trotzdem Weihnachtsmusik. Anders in Schorndorf: Frei nach dem Motto „Stille Nacht, heilige Nacht“ gibt es hier nur gelegentlich Auftritte, ansonsten ist es abgesehen von den Gesprächen der Besucherinnen und Besucher seltsam still. Das drückt etwas auf die Stimmung.

Video: Ein 360-Grad-Video von der Weihnachtswelt Schorndorf.

Unsere Highlights

Neben vielen der bereits genannten Punkten gibt es für uns in Waiblingen zwei besondere Highlights, die auch noch gut zusammenpassen: Jeden Dienstag findet ab 18 Uhr eine Weinprobe statt, die mit einer Feuershow abgeschlossen wird. Um den Genuss abzurunden, empfehlen wir eine Tüte heiße Maroni. Maroni-Fans sind auf dem Waiblinger Weihnachtsmarkt also genau richtig, denn in Schorndorf gibt es keinen Stand mit Esskastanien.

Auf der Weihnachtswelt wird es dagegen sportlich: In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal eine Eisstockbahn, die am Abend in Neonfarben erstrahlt. Spiel und Spaß für jeweils zwei Mannschaften mit bis zu vier Personen heißt es täglich von bis 11-22 Uhr. Die perfekte Möglichkeit also, etwas für die abfrierenden Füße zu tun. Wer kein Händchen dafür hat und mehr Glück braucht, der kann im Wunschbuchhäusle vorbeischauen und seine Wünsche ins Schorndorfer Wunschbuch eintragen. Die beiden Attraktionen sind wirklich sehr überzeugend und verschaffen der Weihnachtswelt Pluspunkte.

Video: Die Besonderheiten auf den jeweiligen Weihnachtsmärkten.

… and the winner is

Ob Weihnachtsmarkt oder Weihnachtswelt – sowohl Waiblingen als auch Schorndorf haben ihre Vor- und Nachteile. Unser Gewinner ist aber der Markt in Schorndorf. Dank der vielen Stände ist dort die Auswahl um einiges größer und der kompakte Aufbau sorgt dafür, dass kuschelige Weihnachtsstimmung aufkommt. Das Kinderprogramm ist abwechslungsreicher, die Stände sind ein bisschen schöner dekoriert und das Eisstockschießen ist eine Bereicherung für alle, die sich bei der Kälte nicht nur an ihren Glühweintassen festhalten wollen. Mit den richtigen Leuten im Schlepptau, kann man aber sicher auf beiden Märkten Spaß haben. Unsere Empfehlung lautet deshalb: Einfach selbst hingehen und ausprobieren.