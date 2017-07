Waiblingen.

Auch wenn es keine lauen Sommernächte waren: Das Altstadtfest und das Stauferspektakel haben wieder Massen an Waiblingern, ehemaligen Waiblingern und auswärtigen Besuchern in die Altstadt und auf die Brühlwiese gezogen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Elke Gorf, Ordnungsamtsmitarbeiterin und Mitorganisatorin des Altstadtfests: „Das Wetter hat gehalten, die Stände waren voll, es war ein ruhiges Altstadtfest in puncto Wetter und Schlägereien.“ Das bestätigt auch die Polizei: Weitgehend friedlich sei das Fest verlaufen. Lediglich vereinzelt habe es Vorkommnisse mit Betrunkenen gegeben, resümiert am Sonntag ein Sprecher der Polizei. Sehr zufrieden zeigt sich auch Organisatorin Martina Lenzen mit dem Stauferspektakel. „Das befürchtete Gewitter blieb aus. Es war eine tolle Stimmung, die Acts kamen richtig gut an