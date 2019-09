Was sich Radfahrer wünschen Radwege in Waiblingen im Test

Die Radfahrer Andreas Schwager und Klaus-Dieter Przybyl wissen, wovon sie reden, wenn sie die Waiblinger Infrastruktur kommentieren. Andreas Schwager ist politischer Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) im Rems-Murr-Kreis und Vorsitzender des Vereins „Pro Velo“, der sich für die Verbesserung der Radwegeinfrastruktur einsetzt. Klaus-Dieter Przybyl ist „Pro Velo“-Mitglied und fährt seit 20 Jahren in Waiblingen mit dem Fahrrad, da er kein Auto besitzt.

Treffpunkt ist am Zeitungsverlag Waiblingen im Gewerbegebiet Ameisenbühl. Von dort aus geht es mit dem Rad durch die Bahnunterführung auf die Dammstraße. Schwager und Przybyl fahren in Richtung Bahnhof. „Vor fünf Jahren war das die letzte Großtat der Stadt“, sagt Przybyl. Danach sei im Hinblick auf Radwege nichts mehr geschehen, bemängelt er. Zwar sei der Weg gut ausgebaut, doch von der Abbiegung zum Bahnhof an gebe es keine Führung mehr. „Ich werde alleingelassen“, sagt Przybyl. Damit will er das Gefühl widerspiegeln, das viele Radfahrer an dieser Stelle empfinden müssen.

Pro Velo bemängelt: „Es wird nicht zu Ende gedacht“

Hier sei bereits ein Grundproblem in Waiblingen zu erkennen, geben die Radfahrer zu bedenken: „Es wird nicht zu Ende gedacht.“ Etliche Stellen, an denen sie etwas verbessern würden, fallen Schwager und Przybyl ein. Baubürgermeister Dieter Schienmann verweist darauf, dass die Stadtverwaltung mit dem Verein bereits im Mai eine Radtour gemacht hat, bei der einige Probleme angesprochen wurden. Der Dialog bestehe außerdem am Runden Tisch Radverkehr.