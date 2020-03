Waiblingen Wann können wir wieder tanzen?

Waiblingen.

Abtanzen in der Online-Disco, Kindertanzstunde per Video, gestreamte Walzerschritte – mit digitalen Angeboten bringt die Tanzschule Fun and Dance in den tanzfreien Wochen Bewegung in die Füße der Schüler. Das digitale Angebot ist aus der Not geboren, denn wegen der Coronavirus-Pandemie ist ein Unterricht vor Ort nicht möglich.