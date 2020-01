Waiblingen Warum der Strom gleich zweimal ausfiel

Nach einer halben Stunde war die Störung behoben

Diese gleichzeitigen Fehler hätten zu einer „versorgungstechnisch komplexen Schadenslage“ geführt, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Nach einer halben Stunde sei die Stromversorgung im gesamten Netz zunächst wiederhergestellt gewesen.

Doch um 10.35 Uhr sei es dann zu einer Folgestörung gekommen. Deswegen waren die betroffenen Orte dann ein weiteres Mal etwa eine halbe Stunde lang ohne Strom.

Der technische Leiter Bernhard Zipp sagt: „Solche komplexen Störungen in unterschiedlichen Netzteilen sind selten. Unsere 24/7-Bereitschaft hat schnell und richtig agiert. Wir haben alles Mögliche in Bewegung gesetzt für eine schnelle Problemlösung.“

Zur Behebung der Störung sei der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Waiblingen vor Ort gewesen. Bis zu zehn Fachkräfte waren laut Stadtwerke im Einsatz. Die notwendigen Reparaturmaßnahmen an den Mittelspannungskabeln habe der Bereitschaftsdienst am Samstag und Sonntag durchgeführt, auch ein Ersatztransformator sei kurzfristig installiert worden. Zu Rettungseinsätzen ist es aufgrund der Stromausfälle nicht gekommen. Der stellvertretende Kommandant der Feuerwehr Waiblingen, Jürgen Aldinger, sagt, ihm sei der Stromausfall bis zum Anruf unserer Redaktion am Montagvormittag gar nicht bekannt gewesen.

Im Internet: Kritik an der Informationspolitik der Stadtwerke

Insgesamt bekamen die Zuständigen die Lage also recht schnell wieder in den Griff. Kritik gibt es aber an der Informationspolitik der Stadtwerke. Etwa in einer öffentlichen Facebook-Gruppe für Waiblinger. Dort schrieb ein Nutzer am Samstag, kurz vor elf Uhr: „Liebe Stadtwerke Waiblingen, eine Info zu den ständigen Stromausfällen heute, gerade wieder in Neustadt alter Ortskern, wäre schön und sicher in der heutigen Medienwelt nicht schwer. Oder haben wir jetzt Kerner Verhältnisse, also marode Netze?“ Über 40 Kommentare folgen.

Stadtwerke-Vertreter Zipp sagt dazu: Über den Stromausfall hätten die Stadtwerke die Kunden am Samstag ab 9.30 Uhr mit einer Meldung auf ihrer Internetseite informiert. Bis 12 Uhr sei diese Meldung dort angezeigt worden.