Waiblingen Was bedeutet die Impfpflicht für die Kitas?

Kritik: Kita-Leitung soll „Polizei spielen“

Anders die Stimmung beim Waldorfkindergarten in Neustadt. Hier obliegt es dem Vorstand des Vereins für Waldorfpädagogik, Verträge und Datenschutzerklärungen anzupassen, Nachweise einzufordern und alles zu dokumentieren. Abgesehen von diesen Aufgaben, die sicherlich zu bewältigen seien, wird laut Schriftführer Michael Neumann die Tatsache sehr kritisch gesehen, dass Vorstandsmitglieder und Erzieherinnen „Polizei spielen sollen und gezwungen sind, die Kontrolle und Verantwortung für dieses Gesetz zu übernehmen“.

Das Stimmungsbild, soweit bisher ersichtlich, sei gespalten. Es gebe an der Einrichtung Eltern, die einen „individuellen Impfweg gehen“ und vom Gesetz betroffen seien. Diese Familien würden sich der Pflicht gerne entziehen und sehen sich in ihrer individuellen Entscheidung durch das Gesetz eingeschränkt. Allerdings vermutet der Verein, dass die Mehrheit der Eltern nicht betroffen ist, da sie nach „Stiko“,also nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission impfen lassen haben. Im Kollegium werde das Thema Impfen ebenfalls kritisch gesehen – das Gesetz somit auch. Unklar war dem Verein am Mittwoch noch, ob eine der Mitarbeiterinnen selbst betroffen – also nicht gegen Masern geimpft – ist. Da die Pflicht alle Einrichtungen betrifft, sieht der Träger jedoch keinen Nachteil bei Personalfragen oder Betreuungsverträgen.

Masern und Impflicht: Ein Paar Fakten

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten. Gerade bei Kindern unter fünf Jahren und Erwachsenen können Masern zu schweren Komplikationen führen. Dazu gehören Mittelohrentzündungen, Lungenentzündungen und Durchfälle. In einem von 1000 bis 2000 Fällen kommt es zu einer Gehirnentzündung (Enzephalitis). Eine meist tödlich verlaufende Spätfolge der Masern ist die subakute sklerosierende Panenzephalitits.

In Deutschland wurden 2019 mehr als 50 Masernfälle gemeldet, darunter ein Todesfall.

Es gibt immer noch Impflücken in allen Altersgruppen. Die bundesweite Impfquote für die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlene zweite Masern-Impfung bei Kindern im Alter von 24 Monaten liegt nur bei 73,9 Prozent. Für eine erfolgreiche Eliminierung der Masern sind mindestens 95 Prozent nötig.

Das Gesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft. Alle, die am 1. März 2020 bereits in den betroffenen Einrichtungen betreut werden oder tätig sind, müssen den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 vorlegen.

Die Betroffenen müssen der Einrichtung gegenüber vor Beginn der Betreuung oder der Tätigkeit folgenden Nachweis vorlegen: einen Impfausweis oder ein ärztliches Zeugnis (auch in Form einer Anlage zum Untersuchungsheft für Kinder) darüber, dass bei ihnen ein Impfschutz gegen Masern besteht. Oder ein ärztliches Zeugnis darüber, dass Immunität gegen Masern vorliegt oder sie aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können. Jeder muss mindestens zwei Masernschutzimpfungen nachweisen oder ausreichende Immunität, die unter Umständen schon bei der ersten Impfung erworben werden kann.

Quelle: Bundesministerium für Gesundheit