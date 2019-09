Waiblingen Was Hermann Scheer und Greta Thunberg gemeinsam haben

Greta Thunberg mit ihrer Bewegung „Fridays for Future“ hat den Klimaschutz wieder zum Thema gemacht. In ihrer Wutrede vor der UN-Vollversammlung las sie den Weltpolitikern die Leviten. Die Right-Livelihood-Stiftung ehrt die 16-Jährige als „eine der einflussreichsten Vertreterinnen der Zivilgesellschaft weltweit“. Sie weise gleichzeitig auf die Kraft eines jeden Menschen hin, politisch etwas zu verändern. 20 Jahre zuvor würdigte die Stiftung mit Hermann Scheer „einen der weltweit führenden Vorkämpfer für Sonnenenergie“, hieß es in der Begründung der Right-Livelihood-Stiftung. – Wir stellen Passagen aus Thunbergs Wutrede Auszüge aus der Dankesrede von Hermann Scheer gegenüber, die dieser am 9. Dezember 1999 bei der Verleihung des Alternativen Nobelpreises in Stockholm gehalten hatte.

Sie reden nur deswegen vom ewigen Wirtschaftswachstum, weil Sie Angst haben, unpopulär zu sein. Sie sprechen immer nur davon weiterzumachen, mit denselben schlechten Ideen, die uns in diese Misere gebracht haben. Dabei wäre es das einzig Sinnvolle, die Notbremse zu ziehen. Sie sind nicht erwachsen genug, um das so zu formulieren. Selbst diese Bürde überlassen Sie uns Kindern. Greta Thunberg, 2019, New York

Es gibt keine Alternative, ist das meist genutzte Schlagwort der Führungseliten in Politik und Wirtschaft ... Je einseitiger und kurzsichtiger die Entscheidungen, je absurder und gefährlicher der Weg der globalen Ökonomie und Zivilisation, desto lauter ertönt die apodiktische Behauptung: Es gibt keine Alternative. Dies geschieht in einer Zeit, die nach Alternativen schreit: nach Alternativen zur Gefahr der atomaren Aufrüstung ... zur Atomenergie und zu fossilen Energien, um einen sich zuspitzenden Weltkonflikt um erschöpfliche Ressourcen und die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen zu verhindern. Hermann Scheer, 1999, Stockholm