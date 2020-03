Waiblingen Was machen Kunst und Kultur nun ohne Besucher?

Eine Öffnung der Galerie kommt nicht infrage

Die städtischen Finanzen sind „auf den Kopf gestellt“, die Folgen unabsehbar. Die Stadt will ihre offenen Baustellen beenden, aber momentan keine neuen Projekte beginnen. Es hat etwas von Trotz, von kämpferischem „Jetzt erst recht“, wenn der OB sagt: „Es gibt anderes als das Coronavirus.“

Wenn die nun beschlossenen Einschränkungen enden, am 19. April, dann geht die aktuelle Ausstellung in der Galerie laut Plan nur noch eine Woche. Wahrscheinlich aber, dafür braucht man kein Hellseher zu sein, werden die eingeschränkten Maßnahmen noch länger dauern. Eine Öffnung der Galerie kommt nicht infrage, aber vielleicht gibt es bald das Bild des Tages oder der Woche nebst Erläuterungen online. Am Freitag sollte im Haus der Stadtgeschichte die neue Ausstellung über die berühmteste Waiblinger Malerin, Luise Deicher (1891 bis 1973) eröffnet werden. Ganz abgeblasen wurde sie allerdings nicht – sondern als „virtuelle Ausstellungseröffnung“ übers Netz der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

„Die Leute brauchen ja auch Beschäftigung“

Alle Kultur-Häuser der Stadt sind aufgefordert, sich Gedanken zu machen, wie ein kulturelles Angebot in Zeiten von Corona aussehen kann. Die Kunstschule, so der Gedanke, könnte Tipps und Anleitungen geben zur kreativen Tätigkeit, wenn keine Kurse mehr stattfinden können. „Die Leute brauchen ja auch Beschäftigung.“ Das gilt insbesondere für Familien mit Kindern, während Kitas und Schulen ebenfalls geschlossen sind. Die Bücherei könnte online Vorlesestunden geben oder zumindest Buchtipps. Die Rückgabeklappe für Bücher übrigens ist weiter geöffnet.

Wer schon Karten gekauft hat für Konzerte oder Theater im Bürgerzentrum, der hat, wie sonst auch, die Möglichkeit von Rückerstattungen. Dieses Angebot wurde schon vor drei Wochen erneuert, aber laut Thomas Vuk bisher kaum in Anspruch genommen. Die Nacht der Musicals - abgesagt. Das Konzert von Peter Bühr and his Flat Foot Stompers - verschoben. Schmerzhaft sind auch die Ausfälle im finanziell wichtigen Bereich der Messen, Kongresse und sonstigen Vermietungen.

Und das Kulturhaus Schwanen? Das gemeinsame Singen „Aus voller Kehle für die Seele“ mit Patrick Bopp fällt ebenso aus wie der Schwof für über 40-Jährige mit DJ Andy. Die Soziokultur könnte aber bald per Video Präsenz zeigen. Wir sind noch da – das wäre doch ein starkes Zeichen gegen den unsichtbaren Gegner. Die Digitalisierung, über die sonst oft geklagt wird, bietet auf einmal ungeahnte Chancen. Dieses Trotzdem, das da bald kommen könnte: Es erinnert Thomas Vuk ein bisschen an die singenden, musizierenden Menschen auf ihren Balkonen in Italien.