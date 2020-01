Waiblingen Was passiert mit den Christbäumen?

Weihnachtsbaum-Sammeltouren beginnen nach Dreikönig

Einige Wochen lang hat uns der Weihnachtsbaum mit seinem Grün und dem würzigen Duft erfreut. Allmählich heißt es wieder Abschied nehmen von der winterlichen Lieblings-Zimmerpflanze.

Die Ersten entschmücken das Tannengrün direkt nach den Feiertagen oder spätestens an Dreikönig. Bei anderen werden Kugeln, Sterne und Figürchen aus Stroh, Papier und Holz erst an Lichtmess zurück in die Kartons gepackt.

Die Weihnachtsbaum-Sammeltouren beginnen traditionell nach Dreikönig. Die Termine planen Mitarbeiter der Abteilung „Logistik und Recycling“ der AWRM in Abstimmung mit den Entsorgungsunternehmen Kurz und Schäf.

"Wir können nicht überall gleichzeitig sammeln"

Innerhalb von zweieinhalb Wochen holen sie in 32 Gemeinden das Tannengrün ab – je nach Gemeinde zeitversetzt an verschiedenen Tagen. Die Abfuhrtermine stehen im Entsorgungskalender und auf der Webseite.

„Wir können nicht überall gleichzeitig sammeln, sondern fahren einen Abholbezirk nach dem anderen an, ähnlich wie bei einer Sperrmülltour“, sagt Balthasar, der um Verständnis bittet, falls der Baum zum gewünschten Zeitpunkt noch nicht abgeholt werden kann.

Wer nicht bis zum Abfuhrtermin warten möchte, kann den Baum auch selbst zur Deponie Eichholz, Steinbach, Kaisersbach oder Schorndorf fahren und ihn kostenfrei entsorgen, im Rahmen der pro Jahr zulässigen zwei Kubikmeter an Grünabfällen.

Gartenbesitzer nutzen sie als Abdeckmaterial

Nicht alle Bäume landen auf den Müllfahrzeugen der AWRM. Gartenbesitzer nutzen sie als Abdeckmaterial für Beete oder verfeuern ihn nach der Trocknung. „Auch Veranstalter von Osterfeuern oder anderen Bräuchen behalten die Bäume bei sich“, so Balthasar.

Er spricht von einer „Handvoll Vereine“, die das Weihnachtsbaum-Sammeln selbst organisieren. Einem davon – der Feuerwehr Schwaikheim – dienen die Bäume als Basis für ihr erstes Freiluftfest des Jahres: Anfang Januar fliegen in Schwaikheim wieder ausrangierte Weihnachtsbäume beim Weihnachtsbaum-Weitwurf durch die Luft, es gibt gegrillte Rote und Glühwein und zum Abschluss ein großes Feuer aus den gesammelten Weihnachtsbäumen.

Nur abgeschmückte Weihnachtsbäume

Von der AWRM werden ausschließlich komplett abgeschmückte Weihnachtsbäume mitgenommen. Weder Lametta noch künstlicher Schnee, Schmuck oder Kugeln wollen die Mitarbeiter sehen. Denn nur „der reine Baum“ lasse sich als Grüngut verwerten. Er gebe ein begehrtes „Strukturmaterial ohne Press- und Tropfwasser“ ab, so Balthasar.

Im Gegensatz zu feuchten Küchenabfällen in der braunen Tonne komme das Tannengrün mit seinem niedrigeren Wassergehalt als auflockerndes Material gerade recht. „So wie man im eigenen Garten froh ist um krautiges und laubiges Material für den Kompost“, zieht Balthasar einen Vergleich.

Günstig auf die Vergärung wirkten sich die Nadeln aus: „Ihre dünne Wachsschicht lässt sich sehr gut vergären, somit erbringen die Weihnachtsbäume einen guten Anteil an Methangas.“

Reifekompost werde als Dünger wieder der Erde zugeführt

Die Methangasmenge soll laut Balthasar höher liegen als die aus normalem Holz, da es nicht so ideal verstoffwechselt werde.

Vergoren und verkompostiert enden die Bäume als sogenannte Qualitäts-Reifekompost-Erde, mit der sich die Bodeneigenschaften verbessern lassen.

Letztlich könne der Reifekompost als Dünger wieder der Erde zugeführt werden, auf dass auf ihr aus Setzlingen die nächste Generation an Weihnachtsbäumen wachse.