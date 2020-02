Waiblingen Was Sie zu Fasching wissen sollten

Wo und wann verläuft der Umzug?

Start ist um 14.30 Uhr am Waldmühleweg. Über die Straße Am Stadtgraben, die Fronackerstraße, die Untere Lindenstraße, die Bahnhofstraße und den Alten Postplatz ziehen die Hexen und Narren dann über die Lange und Kurze Straße zum Rathaus. Nach dem Umzug wird im Schlosskeller und auf dem Markt- und Rathausplatz weitergefeiert. Zu Guggenmusik darf abgetanzt werden. Auf dem Rathausplatz gibt’s Gardetänze und Partymusik.

Worum die Veranstalter bitten

Die Zuschauer sollten die Umzugsstrecke nicht überqueren und den Anweisungen der Ordner zur eigenen Sicherheit folgen. Mit Verkehrsbehinderungen muss ab 13 Uhr gerechnet werden. Von 13 bis 17.30 Uhr sind folgende Bereiche für den öffentlichen Verkehr gesperrt: das Areal um die Galerie sowie der Parkplatz Beinsteiner Torturm, die komplette Innenstadt, die Weingärtner Vorstadt, Am Stadtgraben, Alter Postplatz, der untere Bereich der Bahnhofstraße und der untere Teil der Fronackerstraße sowie die Untere Lindenstraße. In die abgesperrten Zonen ist die Einfahrt verboten. Die Buslinien werden von den Busunternehmen umgeleitet. Die Bushaltestellen in den gesperrten Bereichen werden während der Veranstaltung nicht angefahren. Entsprechende Fahrgastinformationen sind an den Haltestellen ausgehängt.

Was ist sonst noch geboten?

Kleine Cowboys, Elfen und Prinzessinnen geben sich beim großen Kinderfasching der WKG am Sonntag, 23. Februar, um 14 Uhr in der Gemeindehalle Neustadt ein Stelldichein. Die schönsten Kostüme werden prämiert. Am Rosenmontag lädt der SV Hegnach ab 14.30 Uhr zum Kinderfasching in die Hartwaldhalle. Im Bürgerzentrum findet am Faschingsdienstag ab 14.30 Uhr der Kinderfasching der 1. WFG statt.

Faschingsausklang

Weil alles mal zu Ende geht, wird am Dienstagabend auch das Ende der tollen Tage eingeläutet. Um 17.30 Uhr ziehen die Remshexen zur Guggenmusik der Ohrawusler vom Bürgerzentrum auf den Marktplatz. Von dort aus geht es in einem Fackellauf zur Rems, wo die Hexen für dieses Jahr abtauchen werden. Zum Faschingsausklang, zu dem auch die Bevölkerung in den Schlosskeller eingeladen ist, versprechen die Narren nochmals ein Programm mit vielen Überraschungen. Gleichzeitig zelebriert die Waiblinger Karneval-Gesellschaft (WKG) den Kehraus der Fastnacht in der Gaststätte Musikheim in Bittenfeld (Zipfelbach 10). Beginn ist um 17. 30 Uhr.