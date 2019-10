Waiblingen Was Sie zu "Waiblingen leuchtet" wissen müssen

Bis 23 Uhr können Familien und Nachtschwärmer in ausgewählten Geschäften shoppen gehen.

Ist auch etwas für Kinder dabei?

In der Kunstschule basteln Eltern und Kinder kleine Lochkameras, machen sich auf den Weg in die leuchtenden Straßen Waiblingens und suchen sich ein passendes Motiv aus. Diese Motive werden in der Dose belichtet. Darüber hinaus können Kinder mit Taschenlampen das Haus der Stadtgeschichte erkunden. Um 19.30 Uhr und um 21 Uhr finden Taschenlampen-Führungen statt. Hierzu ist eine Anmeldung unter ) 0 71 51/50 01 17 17 erforderlich.

Was ist der Höhepunkt des Abends?

Der Höhepunkt des Abends ist das musiksynchrone Klangfeuerwerk um 23 Uhr auf der Brühlwiese. Etwa zehn Minuten lang werden Feuerwerkskörper im Stil des „unendlichen Gartens“ zu sehen sein. Damit werden „Waiblingen leuchtet“ und die Remstal-Gartenschau verabschiedet.

Wer ist für die Lichtilluminierung zuständig?

Die Waiblinger Firma „Raum Messe Licht“ bietet eine Licht-Video-Feuer-Show am Rathaus an. Dazu gibt es um 20, 21 und 22 Uhr hinreißende Feuershows der Gruppe „Firedancer“ auf dem Rathausvorplatz. Für die Lichtillumination des Hauses für Stadtgeschichte ist die Tübinger Firma „Leuchtwerk“ zuständig. Es gibt außerdem Licht-Laser-Shows der Gruppe „Show & Spektakel“. Im Laser- und Schwarzlichteffekt leuchten die Farben, die Lichter tanzen und werden zu exotischen einzigartigen Formen geformt.

Was gibt es an Kleinkunst?

Das Feuerartisten-Duo „Forzarello“ trommelt mit Feuerfackeln auf Metallfässern. Auf der Bühne gegenüber dem Stihl-Pavillon zeigt Jonas Kerner mit einem LED-Diabolo einen Lichtertanz. Tobias Husemann setzt seine Großfiguren-Puppen „Dundu“ in Szene. Für Poesie, Leidenschaft und Grazie sorgt das Stelzentheater „Circolo“. Mit interaktiven Spielen, Choreografien und ihren Walks sorgen die leuchtenden Stelzenläufer für Begeisterung.

Wo kann ich parken?

Alle Parkhäuser sind geöffnet. Geparkt werden kann auch auf den Parkplätzen am Hallenbad und an der Rundsporthalle.

Wo und wie oft fährt der Shuttle-Bus?

Wer an dem Tag auf das Auto verzichten möchte, kann mit dem Shuttle-Bus fahren. Im Halbstundentakt fährt der Bus von der Rundsporthalle zum Landratsamt, über die Haltestellen Bahnhof, Galerie, Bürgerzentrum wieder zurück zur Rundsporthalle.

Wo gehe ich hin, wenn ich mal dringend auf die Toilette muss?

Wenn die Blase drückt, stehen mehrere Toiletten zur Verfügung: Toilettenwagen stehen am Galerieplatz und auf dem Parkplatz am Beinsteiner Tor sowie auf der Erleninsel bereit. Darüber hinaus können die Toiletten am Rathaus genutzt werden.

Was gibt es zum Essen und zum Trinken?

Weingüter schenken regionale Tropfen und Ökoweine aus: Sie stehen am Herbergsbrunnen, am Postplatz, am Galerieplatz und am Alten Rathaus. Wenn der Durst gelöscht ist, aber der Magen knurrt: Die Restaurants haben bis 23 Uhr geöffnet.