Waiblingen Was tun, damit der Kaminofen nicht stinkt?

Fast ohne Rauch anfeuern - das ist möglich und geht so: Rost freimachen und Aschekasten leeren, Drosselklappe im Rohr ganz öffnen. Zwei Holzscheite längs so hinlegen, dass die Rinde außen ist und die Schnittflächen nach innen geneigt sind. So ergibt sich zwischen den Scheiten ein Spalt, durch den die Luft gezielt hindurchströmt. In gleicher Ausrichtung die Mulde mit zwei bis fünf Zentimeter starken Scheiten auffüllen, bevorzugt gespaltenes Nadelholz. Darauf kommen ein bis zwei wachsgetränkte Anzünder, daran werden in gleicher Ausrichtung vier bis sechs fingerdicke Anzündhölzer dicht gestapelt. Primärluft unter dem Rost ganz öffnen, Sekundärluft schließen. Dann Anzünder anbrennen, Ofentür nur anlehnen, nach drei Minuten schließen. Das Feuer brennt nun nahezu rauchfrei nach unten in der Mulde zwischen den beiden Holzscheiten. Sobald die Flammen ganz hochschlagen, Sekundärluft öffnen, Primärluft halbieren. Wenn die Flammen ganz klein werden, einen größeren Scheit in die Mulde nachlegen und damit nochmals den Brennraum aufheizen. So immer ein bis zwei Scheite mit der gespaltenen Seite zur Glut nachlegen. Braunkohlebrikett mit nebengelegtem Holzscheit kräftig anfeuern und komplett durchglühen lassen, das vermeidet teerigen Belag an Ofenscheibe, Rohr und Schornstein. Die Abbrandgeschwindigkeit mit Schließen der Drosselklappe im Rohr regulieren, nicht über die Luftschieber. Drosselklappe vor dem Nachlegen ganz öffnen. Die Wärme über die aufgelegte Holzmenge regulieren. Schwelbrand unbedingt vermeiden. Wird es zu warm, lassen Sie das Feuer lieber ausgehen und nutzen Sie die Nachwärme.

Was tun, wenn der Ofen des Nachbarn stinkt?

Kohlenmonoxid ist eine tödliche Gefahr. Wenn das Feuer nicht genug belüftet ist, zieht es Sauerstoff aus der Atemluft, und die Verbrennung bleibt unvollständig. Statt Kohlendioxid entsteht Kohlenmonoxid. Der Nutzer bemerkt davon nichts. Je besser das Haus gedämmt und die Fenster abgedichtet sind, desto schlechter kann das Feuer sich Luft verschaffen. In manchen Fällen bringt der Schornsteinfeger nachträglich Undichtigkeiten an den Fenstern an.

Was tun, wenn der Komfortofen des Nachbarn stinkt? Wenn das Gespräch unter Nachbarn nicht hilft, dann eine formlose Beschwerde beim Landratsamt, Abteilung Umweltschutz und Schornsteinfegerwesen. Gegebenenfalls beauftragt die Behörde den Bezirksschornsteinfeger. Der Verursacher bekommt Auflagen oder gilt dann als „nochmals belehrt“. Wer’s nicht so hoch hängen möchte, kann direkt den Bezirksschornsteinfeger kontaktieren. Dieser kann, wenn er möchte, beim nächsten Termin beim Beklagten indirekt vorstellig werden und auf „weichem Weg“ Verbesserungen empfehlen. Handlungsrechte hat er ohne Auftrag der Behörde aber nicht. Grundsätzlich kann Information helfen. Denn: „Im Prinzip liegt jeder Beschwerde über Belästigungen meist nur eine Fehlbedienung durch den Betreiber zugrunde.“