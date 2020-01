Waiblingen Was wird aus dem Restaurant im Alten Rathaus?

Bevor die Sanierung startet, gilt es in Verwaltung und Gemeinderat noch grundlegende Entscheidungen zu treffen. Etwa über das künftige Betreibermodell: Saniert die Stadt das Gebäude komplett durch, baut Küche und Restaurant ein und sucht dann einen neuen Pächter. Oder sie saniert „nur“ bis zum Standard eines veredelten Rohbaus und überlässt das Weitere einem Investor, der einen Koch mitbringt und die Innenausstattung ganz nach seinem Konzept verwirklicht? Die Pacht fiele in dem Fall, da die Stadt ja nur den veredelten Rohbau zur Verfügung stellt, geringer aus. Das wäre das Modell „Public Private Partnership“, das den Vorteil hätte, dass der Betreiber in einem Gebäude agieren könnte, dass seinen gastronomischen Vorstellungen entspricht. Ein Vertrauensverhältnis zwischen Stadt und Investor wäre hierfür Voraussetzung. Theoretisch geben die Fachwerkkulisse außen und der historische Ratssaal innen die perfekte Kulisse für Maultaschen, Linsen und handgeschabte Spätzle. Ein Verkauf des stadtbildprägenden, fast 300 Jahre alten historisch wertvollen Gebäudes an einen Investor kommt nach Meinung von Oberbürgermeister Andreas Hesky nicht in Betracht.