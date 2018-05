Waiblingen Wegen Großbrand: Stau auf der Alten Bundesstraße

Waiblingen.

Wegen des Großbrands im Eisental staut es sich am Mittwochabend (09.05.) auf der Alten Bundesstraße in Waiblingen. Die Feuerwehr hat im Zuge der Löscharbeiten einen Schlauch in die Rems gelegt. Dieser führt nun über die Alte Bundesstraße. Da die Autofahrer nur langsam über den Schlauch fahren können, kommt es zu Stau.