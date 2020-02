Waiblingen.

Eine Weichenstörung am Bahnhof Waiblingen sorgt am Freitagmorgen für Verspätungen im morgendlichen S-Bahnverkehr. Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mitteilt, können die Bahnen der Linie S3 aktuell (Stand 6.50 Uhr) nur noch über Gleis 3 verkehren. Bahn-Pendler sollen laut VVS auch auf die örtlichen Lautsprecheransagen und Anzeigen am Bahnsteig achten. Über die Dauer der Störung ist noch nichts bekannt.